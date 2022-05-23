Ученый назвала число больных педикулезом в России
Юлия Лопатина отметила, что традиционно заболеваемость среди детей выше, чем среди взрослого населения.
В последние годы ситуация с заболеваемостью педикулезом в России благополучная, заявила старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН.
«Начиная с 2014 года, заболеваемость педикулезом в России упала и до настоящего времени держится на невысоком уровне. Это порядка 108-130 случаев на сто тысяч населения. У детей заболеваемость традиционно выше, в последние годы ситуация достаточно благополучная – это от 80 до 200 случаев на сто тысяч детей до 14 лет», - рассказала она.
По сообщениям СМИ сразу в нескольких регионах России увеличилась статистика заболеваемости педикулезом. В социальных сетях блогеры бьют тревогу и сообщают, что в школах и детских садах появляются вспышки педикулеза, однако дальше родительских собраний эта информация не доходит.
Так, Роспотребнадзор по Воронежской области обнародовал статистику по инфекционным кишечным заболеваниям и заявил, что за апрель 2022 года втрое возросла заболеваемость граждан сальмонеллезом и заражения вшами.
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