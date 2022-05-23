Ученый назвала регионы России с высоким числом больных педикулезом

В Центральном федеральном округе самая неблагоприятная ситуация по заболеваемости педикулезом из-за большого количества бездомных людей в Москве, заявила старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН.

«Традиционно самая высокая заболеваемость отмечается в Центральном федеральном округе. Но это все за счет Москвы, потому что учитывает и педикулез у бездомных людей, а именно в Москве численность бездомных наиболее велика. Значительно ниже заболеваемость в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах – порядка 30-40 случаев на сто тысяч населения», - рассказала она.

В последние годы не только дети младших возрастов в большей степени подвержены заболеванию головным педикулезом, но и подростки, заявила Юлия Лопатина ранее в пресс-центре НСН.

