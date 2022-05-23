Ученый рассказала способ выявления вшей у ребенка
Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатина отметила, что увидеть вшей не так просто.
Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН дала советы родителям для эффективной борьбы с детским педикулезом.
«Если родители заметили, что ребенок чешется, непроизвольно подносит руку к голове, нужно непременно обследовать его на вшей. Во-первых, нужно сначала аккуратно разобрать волосы, изучить затылочную и височные области. Но увидеть вшей не так просто, особенно если их не так много. Поэтому лучше вшей вычесать, для этого есть специальные расчески в аптеках. У них очень маленькое расстояние между зубцами, вычесывать более эффективно из влажных волос на светлую ткань, которая лежит на плечах ребенка», - отметила она.
Ранее Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен зуд при укусе вшей.
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