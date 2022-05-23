Ученый рассказала способ выявления вшей у ребенка

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН дала советы родителям для эффективной борьбы с детским педикулезом.

«Если родители заметили, что ребенок чешется, непроизвольно подносит руку к голове, нужно непременно обследовать его на вшей. Во-первых, нужно сначала аккуратно разобрать волосы, изучить затылочную и височные области. Но увидеть вшей не так просто, особенно если их не так много. Поэтому лучше вшей вычесать, для этого есть специальные расчески в аптеках. У них очень маленькое расстояние между зубцами, вычесывать более эффективно из влажных волос на светлую ткань, которая лежит на плечах ребенка», - отметила она.

Ранее Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен зуд при укусе вшей.

