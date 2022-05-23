Ученый объяснила, как лечить педикулез
Юлия Лопатина отметила, что сегодня представлен широкий спектр средств, которые способны помочь в борьбе с заболеванием.
Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.
«Для лечения головного педикулеза сейчас существуют очень широкий ассортимент педикулецидов. Сейчас ситуация благополучная, спектр средств широкий. Нельзя обрабатываться средствами от чесотки, они неэффективны. Есть, из чего выбирать, есть и средства растительного происхождения. Что касается платяного педикулеза, здесь сейчас ситуация хуже, спасение – дезинфекционные камеры, где вещи подвергаются обработке», - объяснила эксперт.
По ее словам, необходимо изучать каждое средство, потому что не все из них подходят при лечении детей младше 16 лет.
Ранее Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен зуд при укусе вшей.
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