Ученый объяснила, как лечить педикулез

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.

«Для лечения головного педикулеза сейчас существуют очень широкий ассортимент педикулецидов. Сейчас ситуация благополучная, спектр средств широкий. Нельзя обрабатываться средствами от чесотки, они неэффективны. Есть, из чего выбирать, есть и средства растительного происхождения. Что касается платяного педикулеза, здесь сейчас ситуация хуже, спасение – дезинфекционные камеры, где вещи подвергаются обработке», - объяснила эксперт.

По ее словам, необходимо изучать каждое средство, потому что не все из них подходят при лечении детей младше 16 лет.

Ранее Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен зуд при укусе вшей.

