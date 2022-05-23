Ученый рассказала, почему человек не чувствует укуса вшей
Юлия Лопатина объяснила, что все дело в слюне воши. При этом, по ее словам, после появления зуда есть опасность передачи человеку возбудителей.
Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен зуд при укусе вшей.
«Момент укуса безболезненный, вы его не ощущаете, потому что слюна содержит специфические компоненты, которые обладают анестезирующим действием, но потом зуд начинается. С этим зудом и связано заражение людей вшивым тифом, потому что вошь не передает возбудителя при укусе, но когда вошь начинается питаться, оставляет выделения на коже, которые потом человек втирает из-за зуда», - отметила она.
В последние годы не только дети младших возрастов в большей степени подвержены заболеванию головным педикулезом, но и подростки, заявила Юлия Лопатина ранее в пресс-центре НСН.
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