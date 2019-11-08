8.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес»

В России завершается масштабная акция «Сохраним лес», которая проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология». В ходе акции уже высадили более 30 миллионов деревьев по всей стране, а участие приняли около 3 миллионов человек, в числе которых немало звёзд. Известные музыканты, телеведущие, режиссёры, актёры и спортивные комментаторы совместно с целой армией волонтёров высаживали деревья лично либо поддерживали акцию информационно – ради того, чтобы помочь лесным ресурсам нашей страны восстановиться после летних пожаров.

В пресс-центре ИА «НСН» организаторы акции совместно с научным сообществом, звёздами кино и эстрады расскажут обо всей работе, которая была проделана для восстановления лесов России.

Итоги лесопосадок: сколько деревьев высажено по итогам акции? Какие виды?

Сколько людей приняли участие в высадке? Какие регионы были самыми активными?

Какое значение акция «Сохраним лес» имеет для глобальной экологии?

С какими трудностями и препятствиями столкнулись участники акции по восстановлению российских лесов?

Участники круглого стола:

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Николай Кротов;

Заместитель директора Института леса РАН Алексей Ерофеев;

Представитель «Авиалесоохрана»

Первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов;

Актёр Игорь Петренко;

Генеральный директор Black Star Burger Юрий Левитас;

Эксперт регионального отделения ОНФ в Иркутской области, участник акции Александра Кашурникова.

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало круглого стола в 12:00



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