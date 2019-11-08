Волонтеры высадили 35 млн деревьев в ходе кампании «Сохраним лес»

В ходе всероссийской кампании «Сохраним лес» в 2019 году было высажено боле 35 млн деревьев. Об этом на круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» сообщил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Козлов.

«Такую акцию, всероссийскую, мы провели впервые. Волонтерами было высажено более 35 млн деревьев на 11,5 тыс. га. В акции приняли участие 1,7 млн человек. Принято правительством решение провести такую акцию и в следующем году», - сказал чиновник.

Он также рассказал, какой ущерб нанесли пожары российским лесам в 2019 году.

«В текущем году ущерб от пожаров лесному фонду составил 14 млрд рублей. За последние пять лет ущерб составил 30 млрд рублей», - добавил Козлов.

В России завершается масштабная акция «Сохраним лес», которая проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология».

