Сохраним лес - спасем планету

В России завершается всероссийская акция «Сохраним лес», которая проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология». На круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» представители Рослесхоза, эксперты и волонтеры подвели итоги этой акции.

В ходе нее в 2019 году было высажено более 35 млн деревьев, сообщил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов.

«Такую акцию, всероссийскую, мы провели впервые. Волонтерами было высажено более 35 млн деревьев на 11,5 тыс. га. В акции приняли участие 1,7 млн человек. Принято правительством решение провести такую акцию и в следующем году», - сказал чиновник.

Он также рассказал, какой ущерб нанесли пожары российским лесам в 2019 году.

«В текущем году ущерб от пожаров лесному фонду составил 14 млрд рублей. За последние пять лет ущерб составил 30 млрд рублей», - добавил Козлов.

Но в России, учитывая ее размеры, недостаточно проводить однодневные акции лесонасаждения, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.