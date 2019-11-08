Сохраним лес - спасем планету
На круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» представители Рослесхоза, эксперты и волонтеры подвели итоги этой акции.
В России завершается всероссийская акция «Сохраним лес», которая проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология». На круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» представители Рослесхоза, эксперты и волонтеры подвели итоги этой акции.
В ходе нее в 2019 году было высажено более 35 млн деревьев, сообщил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов.
«Такую акцию, всероссийскую, мы провели впервые. Волонтерами было высажено более 35 млн деревьев на 11,5 тыс. га. В акции приняли участие 1,7 млн человек. Принято правительством решение провести такую акцию и в следующем году», - сказал чиновник.
Он также рассказал, какой ущерб нанесли пожары российским лесам в 2019 году.
«В текущем году ущерб от пожаров лесному фонду составил 14 млрд рублей. За последние пять лет ущерб составил 30 млрд рублей», - добавил Козлов.
Но в России, учитывая ее размеры, недостаточно проводить однодневные акции лесонасаждения, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
«Нужен не день лесонасаждения, нужен месячник. а то и двухмесячник лесонасаждения. В Сирии, в Израиле один день на это выделяют. Но мы страна большая, всемирный освежитель воздуха, у нас всемирная ответственность. Поэтому нужно привлекать не только волонтеров, но и бизнес. Мы за год высаживаем всего миллион га. А горит у нас 10. Изменение климата вызывается не только выбросами, но и снижением лесных площадей», - подчеркнул он.
В свою очередь актёр Игорь Петренко поделился своим опытом участия в кампании «Сохраним лес» в Северодвинске. Он отметил, что волонтерское участие в природоохранных мероприятиях не только улучшает экологическую ситуацию, но и дает уникальный опыт социального взаимодействия.
«Был внутренний восторг у людей. Я не могу передать вам это. Когда через два часа после посадки, люди собрались в палатке, ели горячие пирожки, было такое ощущение единения! Когда ты что-то делаешь для природы, природой обогащает тебя самого. Такие акции нужно продолжать, они имеют огромный воспитательный характер. Не нужно думать об участии в таких акциях. Нужно присоединяться!» - призвал артист.
К слову, прямо сейчас в Швейцарии, в Женеве проходит V Европейская неделя леса. НСН поговорила с замруководителя совместной Секции лесного хозяйства и лесоматериалов Европейской экономической комиссии ООН/FAO Экремом Язичи (Турция). Он рассказал, что в Турции скоро стартует похожая акция.
«Будет высажено 11 миллионов деревьев по всей стране. Восстановление лесного покрова – это не задача одной страны. Это международная задача», - подчеркнул турецкий эксперт
Всемирный освежитель воздуха. Общество охраны природы призвало проводить в России месячник лесонасаждения
Восстановлением лесов, а также океанов и болот можно добиться прекращения изменения климата. Об этом на круглом столе в пресс-центре НСН сообщил Элмурод Расулмухамедов.
«Мы уже экологический герой. Мы доказали роль бореальных лесов (лесов холодных широт, тайги - НСН) в предотвращении изменения климата, в поддержании климатического баланса. Каждый человек должен сажать минимум 10 деревьев каждый год, тогда мы глобально предотвратим климатические изменения. Также нужно восстанавливать способность океанов и болот поглощать парниковые газы. Россия – глобальный лидер по лесам и по стоку вод в океаны. Если мы наведем порядок в своих реках, то поможем очищению океанов от пленки, которая мешает им поглощать», - сказал природозащитник.
Таким образом, подчеркнул он, без разработки каких-то дорогостоящих технологий можно глобально решить проблему изменения климата.
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