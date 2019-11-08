Это восторг! Игорь Петренко об участии в акции «Сохраним лес»

Волонтерское участие в природоохранных мероприятиях не только улучшает экологическую ситуацию, но и дает уникальный опыт социального взаимодействия. О своем опыте участия в кампании «Сохраним лес» в Северодвинске на круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» рассказал актёр Игорь Петренко.

«Был внутренний восторг у людей. Я не могу передать вам это. Когда через два часа после посадки, люди собрались в палатке, ели горячие пирожки, было такое ощущение единения! Когда ты что-то делаешь для природы, природой обогащает тебя самого. Такие акции нужно продолжать, они имеют огромный воспитательный характер. Не нужно думать об участии в таких акциях. Нужно присоединяться!» - призвал артист.

Напомним, в России завершается акция «Сохраним лес», которая проходит с середины сентября в рамках нацпроекта «Экология».

