Всемирный освежитель воздуха. Общество охраны природы призвало проводить в России месячник лесонасаждения

России недостаточно проводить однодневные акции лесонасаждения. Об этом на круглом столе в пресс-центре НСН «Все в лес: итоги масштабной кампании «Сохраним лес» сообщил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

«Нужен не день лесонасаждения, нужен месячник. а то и двухмесячник лесонасаждения. В Сирии, в Израиле один день на это выделяют. Но мы страна большая, всемирный освежитель воздуха, у нас всемирная ответственность. Поэтому нужно привлекать не только волонтеров, но и бизнес. Мы за год высаживаем всего миллион га. А горит у нас 10. Изменение климата вызывается не только выбросами, но и снижением лесных площадей. Больше всего сейчас сажают деревьев африканцы, у них проект "Зеленая стена" на границе Сахары. Они сажают сотни млн деревьев», - подчеркнул он.

Ранее начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов рассказал, какой ущерб лесам нанесли пожары.

