19.12.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Все для Победы»: Как волонтеры помогают Донбассу»

В конце февраля 2022 года в России были организованы волонтёрские объединения, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Добровольцы по всей стране не только отправляют на линию соприкосновения одежду, обувь и письма, но и сами производят тактические приспособления для армии. В декабре стало известно, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) создаст рабочую группу для межведомственного взаимодействия по вопросам, связанным со специальной военной операцией.



В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, каким образом оказывают поддержку военным, находящимся на передовой, как узнают о запросе всего необходимого для ведения военных действий и каким образом доставляют запрашиваемое оборудование. Будет затронут и такой важный вопрос, как организация финансирования на нужды военных в зоне СВО. Также в рамках пресс-конференции заместитель председателя СПЧ расскажет о формировании системы социально – психологической помощи, среди направлений которой будет реабилитация ветеранов боевых действий и помощь их семьям.

Участники пресс-конференции:

· Киркора Ирина - заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

· Тимофеев Андрей - Председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Советник Председателя ДОСААФ России, генерал-полковника А.П.Колмакова

· Закиров Артур - волонтер «Помощь и поддержка Новороссии»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



