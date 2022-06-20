24.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В обход запрету. Какие опасности таит в себе VPN?»





С января по апрель количество пользователей VPN-сервисов выросло в 53,5 раза, подсчитали аналитики. Только в мае около 4 млн россиян пользовались VPN. Эксперты предупреждают, что это подобные сервисы небезопасны: так, в конце прошлого года в интернет слили данные 45,5 млн пользователей мобильных VPN-сервисов, в том числе данные около 800 тысяч россиян.

Мошенники могут воспользоваться уязвимостями VPN-соединений весьма чувствительным образом: бизнесмен из Москвы так едва не лишился собственной фирмы. Его персональные данные «утекли» к мошенникам, и они стали управлять его личным кабинетом юридического лица. Подобный случай мошенничества через VPN, как утверждают эксперты, не единичный. Кроме того, интерес к VPN-сервисам проявляют и власти других стран: на днях появилась новость о том, что правительство США неожиданно увеличило финансирование VPN-сервисов Psiphon, Lantern и nthLink для «помощи российским пользователям в обходе блокировок».





В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие виды VPN безопасны, а какие опасны?

Возможно ли защитить устройство от мошенничества через VPN?

Какие случаи мошенничества наиболее распространены через VPN-сервисы?

Почему эксперты призывают пользоваться услугами платных сервисов?

Как могут быть использованы «утекшие» данные пользователей?

Возможно ли законодательно запретить VPN?





Участники пресс-конференцни:

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

