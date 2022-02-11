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Ужасающая мутация. Чем опасны новые штаммы коронавируса?

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Начало конференции

11:00

16 февраля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

16.02.2022 состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко

16.02.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Ужасающая мутация». Чем опасны новые штаммы коронавируса?

В России устанавливаются новые рекорды по числу заболевших коронавирусной инфекцией, а также на сегодняшний день увеличилось число повторных заражений коронавирусом из-за активного распространения штамма «омикрон». В Роспотребнадзоре сообщили, что повторно заболевают до 15% переболевших. Еще из одной опасностей, которую в себе несет «омикрон» - это способность поражать нервные клетки — в частности, и слуховой нерв, что может привести к «эре глухих», об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

В ходе брифинга планируется обсудить:

  • Какова на сегодняшний день статистика по вакцинации?
  • Насколько на сегодняшний день изучен новые штаммы «омикрон»?
  • Какие отличительные признаки «омикрона» и стоит ли его бояться?
  • Может ли «омикрон» вызывать глухоту?
  • Почему происходят повторные заражения ковидом?
  • Как активно проходит детская вакцинация?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммГеннадий Онищенко
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