16.02.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Ужасающая мутация». Чем опасны новые штаммы коронавируса?

В России устанавливаются новые рекорды по числу заболевших коронавирусной инфекцией, а также на сегодняшний день увеличилось число повторных заражений коронавирусом из-за активного распространения штамма «омикрон». В Роспотребнадзоре сообщили, что повторно заболевают до 15% переболевших. Еще из одной опасностей, которую в себе несет «омикрон» - это способность поражать нервные клетки — в частности, и слуховой нерв, что может привести к «эре глухих», об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

В ходе брифинга планируется обсудить:

Какова на сегодняшний день статистика по вакцинации?

Насколько на сегодняшний день изучен новые штаммы «омикрон»?

Какие отличительные признаки «омикрона» и стоит ли его бояться?

Может ли «омикрон» вызывать глухоту?

Почему происходят повторные заражения ковидом?

Как активно проходит детская вакцинация?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



