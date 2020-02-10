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Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?

10 февраля 2020 14:00
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Начало конференции

14:00

10 февраля 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

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10.02.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая борьбе с завышением цена на медицинские маски и препараты на фоне распространения эпидемии коронавируса

10.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?»

С началом мировой паники от распространения коронавируса, цены на противовирусные средства и защитные медицинские маски в России стали кратно увеличиваться. Многие аптеки и даже производители в оптовом сегменте подняли расценки в попытках нажиться на панике среди населения. Так, в некоторых регионах ФАС зарегистрировала рост оптовых цен только на медицинские маски в 15 раз. А некоторые аптеки подняли цены на этот же самый товар до 100 рублей за штуку, что более чем в 60 раз превышает обычную стоимость. На эту проблему уже обратили внимание в Госдуме, и даже Президент России Владимир Путин поручил лишать лицензий аптеки, которые завышают цены в связи с коронавирусом. Депутаты же готовят к внесению на рассмотрение в Думе законопроект, регулирующий работу аптек и направленный на борьбу с завышением цен. По их словам, новый законопроект введёт ряд антимонопольных ограничений, меры в защиту отечественных производителей, а также несколько новых понятий в организации аптечной деятельности.

  • Как влияет коронавирус на фармацевтический рынок в России?
  • Что ждёт аптеки, спекулирующие на панике среди населения?
  • Сколько нажили себе производители и распространители, завышающие цены?
  • Каким должен быть законопроект, регулирующий аптечный рынок?
  • Можно ли найти лекарство от коронавируса в аптеках?

Участники пресс-конференции:

  • Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко;
  • Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева;
  • Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:КоронавирусАптеки

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