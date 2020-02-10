10.02.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?»

С началом мировой паники от распространения коронавируса, цены на противовирусные средства и защитные медицинские маски в России стали кратно увеличиваться. Многие аптеки и даже производители в оптовом сегменте подняли расценки в попытках нажиться на панике среди населения. Так, в некоторых регионах ФАС зарегистрировала рост оптовых цен только на медицинские маски в 15 раз. А некоторые аптеки подняли цены на этот же самый товар до 100 рублей за штуку, что более чем в 60 раз превышает обычную стоимость. На эту проблему уже обратили внимание в Госдуме, и даже Президент России Владимир Путин поручил лишать лицензий аптеки, которые завышают цены в связи с коронавирусом. Депутаты же готовят к внесению на рассмотрение в Думе законопроект, регулирующий работу аптек и направленный на борьбу с завышением цен. По их словам, новый законопроект введёт ряд антимонопольных ограничений, меры в защиту отечественных производителей, а также несколько новых понятий в организации аптечной деятельности.

Как влияет коронавирус на фармацевтический рынок в России?

Что ждёт аптеки, спекулирующие на панике среди населения?

Сколько нажили себе производители и распространители, завышающие цены?

Каким должен быть законопроект, регулирующий аптечный рынок?

Можно ли найти лекарство от коронавируса в аптеках?

Участники пресс-конференции:

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко;

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева;

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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