Аптеки опровергли спекуляцию на лекарствах из-за коронавируса

Цены на лекарства от инфекционных и вирусных заболеваний не выросли. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» заявил гендиректор нескольких сетей аптек, член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев.

«Слова про повышение цен на лекарства – это всего лишь слова. У меня есть статистика. Цены на лекарственные препараты не повышаются. Если и повышаются, то незначительно», - подчеркнул он.

Ранее участники пресс-конференции НСН призвали ввести регулирование цен на медицинские маски.

