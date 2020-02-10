Аптеки опровергли спекуляцию на лекарствах из-за коронавируса
Цены на лекарства от инфекционных и вирусных заболеваний не выросли. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» заявил гендиректор нескольких сетей аптек, член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев.
«Слова про повышение цен на лекарства – это всего лишь слова. У меня есть статистика. Цены на лекарственные препараты не повышаются. Если и повышаются, то незначительно», - подчеркнул он.
Ранее участники пресс-конференции НСН призвали ввести регулирование цен на медицинские маски.
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