Фармацевты рекомендовали не носить медицинские маски на улице

Носить медицинские маски на улице не нужно. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» сказала директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«По улицам ходить в масках нет необходимости. Как и в вентилируемых помещениях. Это рекомендации по ношению масок как изделия», - сказала Игнатьева.

Ранее член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев на пресс-конференции НСН опроверг рост цен на противовирусные препараты.

