Фармацевты рекомендовали не носить медицинские маски на улице
10 февраля 202014:40
Носить медицинские маски на улице не нужно. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» сказала директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
«По улицам ходить в масках нет необходимости. Как и в вентилируемых помещениях. Это рекомендации по ношению масок как изделия», - сказала Игнатьева.
Ранее член Общественной палаты Москвы Евгений Нифантьев на пресс-конференции НСН опроверг рост цен на противовирусные препараты.
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ФОТО: НСН
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