Аптеки призвали ввести регулирование цен на медицинские маски

Повышение цен на маски в аптеках из-за эпидемии коронавируса вызвано не только ажиотажным спросом, но и повышением оптовых цен. Об этом на пресс-конференции НСН «Спекуляция на коронавирусе: Что ждёт аптеки, завышающие цены на маски и лекарства?» рассказала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Маски продаются не только в аптеках, но и в обычных магазинах. При этом упаковка масок за 50 штук сейчас поступает в аптеки по цене 1500-2000 рублей. Мы призываем относится к ситуации с пониманием, ответственностью, поскольку никакого ценового регулирования нет. Его, видимо, нужно вводить», - отметила она.

С началом мировой паники из-за коронавируса цены на противовирусные средства и защитные медицинские маски в России стали кратно расти. Так, в некоторых регионах ФАС зарегистрировала рост оптовых цен только на медицинские маски в 15 раз. А некоторые аптеки подняли цены на этот товар до 100 рублей за штуку, что более чем в 60 раз превышает обычную цену.

