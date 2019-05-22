22.05.2019 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сквер или Собор: Результаты соцопроса в Екатеринбурге»

13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты, поводом для которых стало строительство собора Святой Екатерины. Несанкционированные акции продолжались в течение недели, протестующие шли на столкновения с ОМОНом, разрушали ограждения места строительства. Всего было задержано более 100 человек. К протестам также присоединились активисты, выступающие за строительство храма, которые также не гнушались применять силу к оппонентам. В дело пришлось вмешаться на самом высшем уровне: президент России Владимир Путин заявил, что проблему должен решить опрос населения. Подготовительные работы по строительству были приостановлены, власти региона начали подготовку к проведению опроса, который охватит 250-300 тысяч жителей Екатеринбурга. Предложено было множество решений и альтернативных вариантов для каждой из сторон, однако судьба знаменитого сквера в Екатеринбурге станет известной только после результатов опроса.

22 мая в пресс-центре НСН состоится презентация результатов опроса жителей Екатеринбурга, проведённого исследовательским центром «Дискурс», по которым уже будут видны предварительные итоги нашумевшего конфликта.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, депутат избранный от Свердловской области Максим Иванов;

Руководитель Исследовательского центра «ДИСКУРС» Роман Кузнецов;

Протоиерей Всеволод Чаплин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30



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