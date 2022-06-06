07.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «СИЗО спит по очереди. Как Украина повлияла на переполненность камер».

Правозащитники бьют тревогу: в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов, которые находятся в Москве, Подмосковье, Карелии, Крыму, Татарстане, Ростовской области и других регионах. Адвокаты массово жалуются, что их подзащитные содержатся в переполненных камерах и спят по очереди. На прошлой неделе это подтвердила и сама Федеральная служба исполнения наказаний. Основные причины переполненности СИЗО эксперты связывают с внутренними проблемами – затягиванием следственных действий, «арестным уклоном» правосудия, а также с внешней ситуацией – последствиями пандемии и спецоперации на Украине.

В ходе пресс-конференции участники обсудят основные причины переполненности СИЗО и текущую ситуацию в российских тюрьмах.

Участники пресс-конференции:

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова;

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

