17.12.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу»

В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году. При этом достижения российских футболистов в последние годы в этом виде спорта были такими что, заставили задуматься чиновников из Российского футбольного союза о введении пляжного футбола в школьную программу. Буквально в декабре закончился чемпионат мира по этому виду спорта в Парагвае, где наша сборная взяла бронзу. И несмотря на то, что уже вскоре Олимпийский комитет России собирается подать апелляцию по решению WADA, руководство Всемирного антидопингового агентства уверено, что именно ситуация с Россией «отравила» отношения во всём мировом спорте.

Сумеет ли Российская сборная - двукратные чемпионы мира и двукратные бронзовые призеры, защитить свои титулы на родине?

Как не допустить переноса ЧМ-2021 из России?

Куда могут перенести чемпионат мира по пляжному футболу?

Подведение итогов ЧМ-2019 по пляжному футболу и прогнозы развития этого вида спорта в России

Участники пресс-конференции:

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев;

Тренер сборной России по пляжному футболу, чемпион мира 2011 и 2013, лучший футболист мира 2011 года Илья Леонов ;

; Двукратные чемпионы мира, двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира Антон Шкарин и Алексей Макаров;

и Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 Остап Федоров;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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