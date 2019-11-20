20.11.2019 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?»

В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые в первую очередь касаются рынка легкового такси в России. Среди них вступление в силу поправок, согласно которым в каждом автомобиле такси должна стоять онлайн касса, введение налога на самозанятых в ряде регионов, а также всяческие усиления средств и методов контроля над водителями легковых такси. Кроме того, активно обсуждался масштабный законопроект, регулирующий работу такси и вводящий необходимость водителям легкового такси иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство. Однако сами водители в свою очередь дали понять, что не будут терпеть ухудшение условий: так, водители такси одного из крупнейших российских агрегаторов устроили массовый бойкот из-за ухудшения и так тяжёлых рабочих условий. Забастовки уже прошли в Воронеже, Клину, Брянске, Твери, Казани и других городах, причиной послужило понижение тарифов.

Как реагируют водители на введение статуса «Самозанятый водитель такси»?

Может ли «Самозанятый водитель такси» оказывать безопасную услугу?

За счет каких механизмов можно снизить аварийность в такси и повысить качество услуги?

Что выбирают пассажиры: стоимость или безопасность?

Как сильно рынок такси погрузился в тень и как его легализовать?

Какие планы у правительства в части регулирования рынка в 2020 году?

Прогнозы рынка такси на 2020 год

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству ГД РФ Александр Старовойтов;

Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова;

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов;

Начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», полковник полиции Дмитрий Митрошин;

Приглашены:

Заместитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30



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