12.02.2020 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рай в дорогом шалаше: Ценам на жилье предсказали колоссальный рост»

В Совете Федерации предсказали рост цен на недвижимость в ближайшие два года на 25%. Сенаторы уверены, что стоимость возрастёт в связи с чрезмерно высокими ставками по кредитам для застройщиков и жёсткими требованиями к их собственному капиталу. Например, в Москве уже сейчас отмечается рост цен вплоть до 13%. Кроме того, застройщиков обязали иметь на счетах сумму в 30-40% от общей стоимости проекта, что также увеличивает затраты. Цены на жильё растут уже продолжительное время и только за последние три квартала 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 10%.

Чем вызвано подорожание недвижимости?К каким экономическим и социальным последствиям приведёт резкое повышение цен на этом рынке?На каких видах недвижимости рост цен скажется сильнее всего?Как изменится рынок аренды?Какие изменения ждут ипотеку?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский;

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев;

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов;

Приглашены:

Представители от аналитического центра «ИРН-Консалтинг».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30



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