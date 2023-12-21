25.12.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового фильма режиссера Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы».



Весной 2024 года состоится премьера нового фильма режиссера Яны Недзвецкой – «Пуанты для моей мамы».



Главной героиней фильма станет девочка 15 лет с обидной кличкой «Крыся», с синдромом Аспергера (слабая степень аутизма, по статистике диагностируется у каждого 88-го ребенка). До 7 лет она жила в чуме на стойбище оленеводов в тундре и ее воспитывал отчим.



В небольшой северной школе «Крысю» отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Там, как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимания сути ее заболевания. Но у нее есть мечта - стать знаменитой балериной. Ее диагноз – не приговор. Дети с этим синдромом часто талантливы, хотя и плохо социализированы.



В главных ролях фильма - Инна Новикова, Сергей Федоров (12 лет), заслуженная артистка Российской Федерации Оксана Сташенко, Дина Корзун и народный артист России, премьер балета - Сергей Филин.



В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как создавалась картина, какие цели и задачи ставил перед собой режиссер и что в данном фильме почерпнет для себя зритель.

Участники пресс-конференции:



режиссер-постановщик Яна Недзвецкая;

оператор-постановщик Василий Очеретнюк;

в роли самого себя - экс-худрук Большого театра Сергей Филин;

бабушка «Крыси» заслуженная артистка России Оксана Сташенко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







