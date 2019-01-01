Пресс-конференция Юрия Шевчука на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, ранее солист группы Lumen Тэм Булатов рассказал, как совместный трек с Шевчуком, представленный на прошлом «Нашествии», облекли в студийное звучание.

Справка:

Группа ДДТ возникла в 1980 году в Уфе, на малой родине лидера коллектива Юрия Шевчука. В 1987 году состоялся дебют уже нового состава в Ленинградском рок-клубе. Последний альбом коллектив выпустил в 2018 году — «Галя ходи». Летом того же года вышел клип на одну из композиций — «Уездный город». Юрий Шевчук известен своей активной гражданской позицией, он часто комментирует новости федерального масштаба. Так, в разгар конфликта между властями и местными жителями в Екатеринбурге по вопросу строительства храма он призвал решить проблему путём референдума. Позже Юрий Шевчук также остался неравнодушным к проблеме российско-грузинских отношений, обострившихся в конце июня. Был в числе деятелей культуры, призывавших освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

