Пресс-конференция The Hatters на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы The Hatters Юрия Музыченко.

Артист расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, 1 июля группа выпустила альбом Forte & Piano. Ранее Юрий Музыченко рассказал НСН, почему релиз пластинки не вышел 15 июня.

Справка:

Группа The Hatters («Шляпники») появилась в Санкт-Петербурге в 2016 году. Уже в 2017 году музыканты взяли номинацию «Взлом» «Чартовой дюжины». Тогда же состоялось первое выступление группы на главной сцене «Нашествия». Коллектив позиционирует себя как музыкально-театральный проект, а свой жанр артисты описывают как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах». В 2019 году музыканты группы приняли участие в «Дне самоуправления» на «НАШЕм Радио» — они контролировали Instagram радиостанции. К настоящему моменту у группы вышло четыре студийных альбома, последний – 1 июля 2019 года – Forte & Piano. В 2019 году Юрий Музыченко принял участие в съёмках клипа группы Animal ДжаZ на песню «Чувства».



