Пресс-конференция Ольги Кормухиной и Алексея Белова на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция Ольги Кормухиной и Алексея Белова начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Недавно, в эфире «НАШЕГО Радио» Алексей Белов рассказал о возвращении легендарной группы «Парк Горького» на музыкальную сцену. На фестивале «НАШЕСТВИЕ» музыкант будет выступать совместно с Ольгой Кормухиной.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

В 2019 году семье Ольги Кормухиной и Алексея Белова исполняется 20 лет - в 1999 году они поженились.

Творческая карьера их берёт начало из конца 70-х - начала 80-х. А уже в этом году Ольга Кормухина готовит большой сольный концерт, посвящённый 30-летию её творческой деятельности.

Кроме того, совсем недавно группа Алексея Белова «Парк Горького» записала новый трек «Hello, my friend» и даже подготовила клип, съемки которого проходили на крыше небоскрёба «Москва-сити». Новую композицию музыканты представят на фестивале «НАШЕСТВИЕ».



