пресс-конференции

Пресс-конференция группы «Черный вторник» на поле «НАШЕСТВИЯ»

20 июля 22:30

Музыканты поделятся впечатлениями от Главного Приключения Года, а также ответят на вопросы журналистов.


Пресс-конференция группы «Черный вторник» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

ФОТО: черный вторник
ТЕГИ:Нашествие 2019

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