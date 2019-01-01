Пресс-конференция группы «Черный вторник» на поле «НАШЕСТВИЯ»

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Музыканты поделятся впечатлениями от Главного Приключения Года, а также ответят на вопросы журналистов.
Пресс-конференция группы
«Черный вторник» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».
В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.
ФОТО: черный вторник комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
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