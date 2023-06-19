20.06.2023 в 09:45 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня на тему: «Помощь в беде. Число беженцев в мире достигло рекордного уровня»

За последние десять лет число беженцев во всём мире утроилось. Сейчас их насчитывается 108,4 млн человек, покинувших свои дома из-за войн, насилия и нарушения прав человека — и это абсолютный рекорд, сообщают эксперты. За 12 месяцев оно выросло на 19,1 млн, говорится в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Количество беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года, возросло до 5,3 млн. Среди них — 738 тыс. детей, сообщали в силовых структурах в феврале 2023 года. В Минтруде ожидают рост числа мигрантов в России к 2030 году на 15%. К 2030-му году в России только официально на более чем 400 тысяч человек увеличится количество мигрантов, которые, как правило, задействованы на тяжелых работах. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова.

Участники пресс-конференции:

член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;

эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какая сегодня поддержка оказывается беженцам за рубежом и в России?

Как увеличение числа мигрантов и беженцев сказывается на экономике страны?

Из каких стран в Россию приезжают беженцы?

Какие страны ведут «сильную» эффективную миграционную политику?

Мигранты каких отраслей более мобильны?

На сколько сегодня изменилась ситуация с преступностью мигрантов?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 09:45

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



