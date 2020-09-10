



16.09.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Первая победа в суде: Талькова против Азизы»

28 августа в Останкинском районном суде города Москвы состоялось финальное судебное заседание по иску Тальковой Татьяны о защите чести, достоинства и деловой репутации ее покойного мужа Игоря Талькова. Поводом для обращения в суд послужил выход телепередачи, в которой певица Азиза Мухамедова рассказала историю про то, как Игорь Тальков пригласил ее на ужин и хотел познакомить с неким авторитетом. После отказа знакомиться с “авторитетом”, И. Тальков оставил молодую девушку ночью в лесу, а сам уехал. Данные высказывание оскорбили родственников Талькова и ими было выдвинуто требование о взыскании с ответчиков 1 миллион рублей. Суд в свою очередь отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме.

В ходе пресс-конференции, певица Азиза ответит на все интересующие СМИ вопросы.

Участники пресс-конференции:

Советская, узбекская и российская эстрадная певица и автор песен Азиза

Адвокат, представляющий интересы певицы Азизы Мухамедовой Никитин Александр

Юрист, Марина Кельбах

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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