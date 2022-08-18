19.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Отдых на нервах: как избежать русофобии на курортах?»

В социальных сетях и в СМИ практически каждый день появляются новые случаи проявления русофобии на зарубежных курортах, например, наклейки в самолетах с надписью: «самолеты с русскими должны разбиваться», отказ крупных сетевых отелей заселять россиян, отказ в продаже товаров в магазинах, прекращение выдачи шенгенских виз рядом государств. Эксперты туристической отрасли все чаще стали говорить о распределении потоков туристов на некоторых курортах после нескольких резонансных драк между украинцами и русскими, а также поляками и нашими соотечественниками. Дипломаты предупреждают об опасности участившихся драк стенка на стенку с участием российских отпускников на фоне политических разногласий.

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ;

; Руководитель проекта Russians по оказанию помощи россиянам за рубежом Анна Лапенко ;

; Основатель и руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

На сколько часто происходят конфликты с участием российских туристов за рубежом?

Каковы причины русофобии на курортах?

Кто разжигает конфликты?

Какие самые частые проявления русофобских настроений встречается на зарубежных курортах?

Возможно ли как-то защитить от русофобии наших туристов за рубежом?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



