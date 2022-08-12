16.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «От «кентавра» до «дельтакрона». Чем опасны мутации COVID-19»?

В России за минувшие сутки выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальное количество с 21 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. В медучреждениях России вернулся масочный режим. Москвичи вновь выстроились в очереди на ПЦР-анализы на ковид. А в аптеках продажи экспресс-тестов на коронавирус в среднем выросли в 2,5 раза. При этом в России уже подтверждены несколько случаев нового штамма коронавируса «дельтакрон». Напомним, ранее в России также был выявлен «кентавр» омикрон-штамм коронавирусной инфекции.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Чем вызван рост заболеваемости COVID-19 в России?

Как часто COVID-19 мутирует и насколько опасны новые штаммы?

Вернётся ли в Россию обязательный масочный режим?

Какова статистика по вакцинации?

Насколько опасен Индийский омикрон "рыбы"?

Почему клиники США не справляются с потоком заражённых оспой обезьян и какова ситуация в России?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 916-107-77-34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

