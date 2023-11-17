20.11.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые вспышки кори. Почему она возвращается снова и снова?»

Вспышки кори в разных регионах России уже становятся новой реальностью. За девять месяцев 2023 года в России выявлено более восьми тысяч случая кори, что почти в 300 раз больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Рост заболеваемости корью в России начали фиксировать в марте. К апрелю случаи выявили более чем в 40 регионах страны.

На фоне заявлений Роспотребнадзора о том, что у нас привито 95% населения, ситуация выглядит странно: для прекращения передачи вируса достаточно 90% охвата прививками. Эксперты связывают это с дефицитом вакцин и с антипрививочными настроениями среди населения. В части государственных и частных клиник пропала тройная вакцина корь — краснуха — паротит и моновакцина от паротита. В депздраве Москвы обещают появление вакцины в ноябре.

Участники пресс-конференции:

экс сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый;

профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Откуда появляются новые вспышки кори?

По каким симптомам можно определить заболевание корью?

Как распространяется заболевание?

Чем опасна корь?

Какие последствия могут быть?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



