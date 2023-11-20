«Сначала не были готовы»: Педиатр Круглый о дефиците вакцин от кори
В начале 2023 года вакцин не хватало, но спустя время все вспышки кори были оперативно локализованы, заявил НСН заслуженный врач России Владимир Круглый.
Бывший сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что производственные мощности в начале 2023 года не были готовы к вспышке кори, но оперативно подстроились под спрос.
«Наша промышленность в начале года была не готова к такому большому количеству заболевших, однако очень оперативно решались все экстренные ситуации. Например, была вспышка среди студентов, подали заявку, вакцины привезли, вспышку ликвидировали. С вакцинами у нас не так все страшно, как пишет пресса», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru