01.04.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не имея границ. Каким будет союз России и Китая»

Россия и Китай будут двигаться к справедливому и демократическому миропорядку, заявил в ходе переговоров с главой МИД КНР, 30 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе российско-китайских переговоров главы министерств иностранных дел назвали отношения между Россией и Китаем лучшими за всю историю. Однако, некоторые эксперты предупреждают, что Китаю выгодно лишь «временное» улучшение отношений с Россией.

В ходе пресс-конференции участники обсудят выгоду международного сотрудничества России и Китая, а также возможные сценарии развития их взаимоотношений.

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы Олег Савченко;

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич;

Востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

