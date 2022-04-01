«Не соблазняться улыбкой»: Заинтересован ли Китай в российском рынке

На сегодняшний день не выработана стратегия сотрудничества с Китаем, которая позволила бы избежать зависимости России, заявил депутат Госдумы Олег Савченко в пресс-центре НСН.

«Руководство Китая и китайцы читают газеты, они знают, что они сейчас получили карт-бланш, конкуренты в силу обстоятельств отошли в сторону. Для нас этого сегодня стратегический партнер. Они же тоже не хотят быть скорой помощью. Не нужно соблазняться улыбкой, Китай на намерен строить у нас предприятия. Сейчас средства бюджета пойдут в помощь китайской экономике. Пока нет ответов, как сотрудничать с Китаем, чтобы обезопасить себя от зависимости. Правительство Китая субсидирует, чтобы захватывать рынки, а тут мы с вами открылись», - отметил Савченко.