«Не соблазняться улыбкой»: Заинтересован ли Китай в российском рынке
Депутат Госдумы Олег Савченко и президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич поспорили о перспективах экономического сотрудничества с Китаем.
На сегодняшний день не выработана стратегия сотрудничества с Китаем, которая позволила бы избежать зависимости России, заявил депутат Госдумы Олег Савченко в пресс-центре НСН.
«Руководство Китая и китайцы читают газеты, они знают, что они сейчас получили карт-бланш, конкуренты в силу обстоятельств отошли в сторону. Для нас этого сегодня стратегический партнер. Они же тоже не хотят быть скорой помощью. Не нужно соблазняться улыбкой, Китай на намерен строить у нас предприятия. Сейчас средства бюджета пойдут в помощь китайской экономике. Пока нет ответов, как сотрудничать с Китаем, чтобы обезопасить себя от зависимости. Правительство Китая субсидирует, чтобы захватывать рынки, а тут мы с вами открылись», - отметил Савченко.
В свою очередь, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в пресс-центре НСН подчеркнул, что Китай готов заходить на российский рынок и уже строит здесь заводы.
«На сегодняшний день, здесь открыл завод Great Wall, крупнейшая корпорация автомобильные, инвестиции порядка 500 миллионов в долларовом эквиваленте, тысяча рабочих мест, предприятие сориентировано на российский рынок. Компания Haier в Татарстане создала свой завод – инвестиции порядка 350 миллионов долларов, они производят бытовую технику, холодильники, кондиционеры и так далее. Китайцы готовы идти сюда, но они тоже должны верить в нас, в нашу покупательную способность», - рассказал Манкевич.
Китай может легко отказаться от партнерства с Россией, если спецоперация на Украине завершится не так, как планировалось, заявил ранее востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.
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