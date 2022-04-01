«Не нужно подстраиваться»: В Госдуме назвали условие для прогрессивных отношений с Китаем

«Это другая цивилизация, другой менталитет, другая психология. С Китаем нужно быть последовательными, внимательными, аккуратными. Нам нужно не подстраиваться, и китайцам, естественно, тоже, должны просто найти такую форму сотрудничества, которая не создавала бы дискомфорт, а создавала прогресс в отношениях, в первую очередь, в экономике», - отметил Савченко.

Крайне жесткие санкции Запада, введенные в отношении России, неприемлемы. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.