«Не нужно подстраиваться»: В Госдуме назвали условие для прогрессивных отношений с Китаем

Олег Савченко отметил, что России следует найти такую форму сотрудничества, которая учтет различия в менталитете двух стран. 

Отношения с Китаем необходимо выстраивать внимательно и осторожно из-за различий менталитетов, заявил депутат Госдумы Олег Савченко в пресс-центре НСН.

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«Это другая цивилизация, другой менталитет, другая психология. С Китаем нужно быть последовательными, внимательными, аккуратными. Нам нужно не подстраиваться, и китайцам, естественно, тоже, должны просто найти такую форму сотрудничества, которая не создавала бы дискомфорт, а создавала прогресс в отношениях, в первую очередь, в экономике», - отметил Савченко.

Крайне жесткие санкции Запада, введенные в отношении России, неприемлемы. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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ФОТО: РИА Новости
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