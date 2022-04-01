«Не нужно подстраиваться»: В Госдуме назвали условие для прогрессивных отношений с Китаем
Олег Савченко отметил, что России следует найти такую форму сотрудничества, которая учтет различия в менталитете двух стран.
Отношения с Китаем необходимо выстраивать внимательно и осторожно из-за различий менталитетов, заявил депутат Госдумы Олег Савченко в пресс-центре НСН.
«Это другая цивилизация, другой менталитет, другая психология. С Китаем нужно быть последовательными, внимательными, аккуратными. Нам нужно не подстраиваться, и китайцам, естественно, тоже, должны просто найти такую форму сотрудничества, которая не создавала бы дискомфорт, а создавала прогресс в отношениях, в первую очередь, в экономике», - отметил Савченко.
Крайне жесткие санкции Запада, введенные в отношении России, неприемлемы. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- ЕС готовит новые санкции против России
- Володин потребовал от критикующих спецоперацию уйти со своих постов
- Депутат Хамзаев предложил лишить Депардье гражданства за высказывание о спецоперации на Украине
- Эрдоган запланировал переговоры с Путиным
- Лавров: Россия выступает за гарантии безопасности для Москвы, Киева и Европы
- Российские транспортные самолёты арестовали на Украине
- Болгария, Италия и Швейцария объявили об отмене антиковидных ограничений
- В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа
- Песков ответил раскритиковавшему спецоперацию на Украине Жерару Депардье
- Российские компании смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru