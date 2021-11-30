Мертвая очередь. Морги и крематории не справляются с потоком умерших от COVID-19

01.12.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Критическая ситуация с захоронениями из-за пандемии».

Пандемия изменила многое в сфере ритуальных услуг, так как в некоторых регионах России критическая ситуация с захоронением тел в связи с высокой смертностью от COVID-19. Например, с 1 февраля 2022 года впервые в России вступит в силу новый национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Ранее стандарты существовали только для военного времени, сейчас же они станут применимы и для мирной жизни. Помимо этого, некоторые регионы готовят свои инициативы. По сообщениям СМИ, местное управление здравоохранения в Ростовской области инициирует предложения для выделения денежных средств на приобретение холодильников из-за несоответствия площади патолого-анатомического бюро возросшей нагрузке. В то же время, по мнению экспертов ритуальных услуг, идет рост цен на похороны, например, сейчас процедура захоронения в Москве обходится в среднем в 135 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции эксперты планируют обсудить следующие вопросы:

На сколько увеличилась статистика захоронений в период пандемии?

Справляется ли сфера ритуальных услуг?

Какие регионы России отличаются высокой статистикой смертности?

На сколько увеличилась стоимость ритуальных услуг?

Откуда появился новый стандарт захоронения? Почему его приняли только сейчас?

Участники пресс-конференции:

Антон Авдеев , председатель профсоюза работников ритуальных служб;

, председатель профсоюза работников ритуальных служб; Елизавета Потемкина, юрист в ритуальной области.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

