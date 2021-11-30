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Мертвая очередь. Морги и крематории не справляются с потоком умерших от COVID-19

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Начало конференции

15:00

1 декабря 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

01.12.2021 в 15:00 состоится пресс-конференция на тему критической ситуации с захоронениями

01.12.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Критическая ситуация с захоронениями из-за пандемии».

Пандемия изменила многое в сфере ритуальных услуг, так как в некоторых регионах России критическая ситуация с захоронением тел в связи с высокой смертностью от COVID-19. Например, с 1 февраля 2022 года впервые в России вступит в силу новый национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Ранее стандарты существовали только для военного времени, сейчас же они станут применимы и для мирной жизни. Помимо этого, некоторые регионы готовят свои инициативы. По сообщениям СМИ, местное управление здравоохранения в Ростовской области инициирует предложения для выделения денежных средств на приобретение холодильников из-за несоответствия площади патолого-анатомического бюро возросшей нагрузке. В то же время, по мнению экспертов ритуальных услуг, идет рост цен на похороны, например, сейчас процедура захоронения в Москве обходится в среднем в 135 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции эксперты планируют обсудить следующие вопросы:

  • На сколько увеличилась статистика захоронений в период пандемии?
  • Справляется ли сфера ритуальных услуг?
  • Какие регионы России отличаются высокой статистикой смертности?
  • На сколько увеличилась стоимость ритуальных услуг?
  • Откуда появился новый стандарт захоронения? Почему его приняли только сейчас?

Участники пресс-конференции:

  • Антон Авдеев, председатель профсоюза работников ритуальных служб;
  • Елизавета Потемкина, юрист в ритуальной области.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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