Мертвая очередь. Морги и крематории не справляются с потоком умерших от COVID-19

01.12.2021 в 15:00 состоится пресс-конференция на тему критической ситуации с захоронениями
01.12.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Критическая ситуация с захоронениями из-за пандемии».
Пандемия изменила многое в сфере ритуальных услуг, так как в некоторых регионах России критическая ситуация с захоронением тел в связи с высокой смертностью от COVID-19. Например, с 1 февраля 2022 года впервые в России вступит в силу новый национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Ранее стандарты существовали только для военного времени, сейчас же они станут применимы и для мирной жизни. Помимо этого, некоторые регионы готовят свои инициативы. По сообщениям СМИ, местное управление здравоохранения в Ростовской области инициирует предложения для выделения денежных средств на приобретение холодильников из-за несоответствия площади патолого-анатомического бюро возросшей нагрузке. В то же время, по мнению экспертов ритуальных услуг, идет рост цен на похороны, например, сейчас процедура захоронения в Москве обходится в среднем в 135 тысяч рублей.
В ходе пресс-конференции эксперты планируют обсудить следующие вопросы:
- На сколько увеличилась статистика захоронений в период пандемии?
- Справляется ли сфера ритуальных услуг?
- Какие регионы России отличаются высокой статистикой смертности?
- На сколько увеличилась стоимость ритуальных услуг?
- Откуда появился новый стандарт захоронения? Почему его приняли только сейчас?
Участники пресс-конференции:
- Антон Авдеев, председатель профсоюза работников ритуальных служб;
- Елизавета Потемкина, юрист в ритуальной области.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8