25.10.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Массовое закрытие вкладов. Почему россияне забирают деньги из банков?»

Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей, сообщил Банк России. Эксперты сообщают, что отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Активнее всего россияне снимали деньги с вкладов в первые два дня после начала мобилизации — 132 и 114 млрд рублей 22 и 23 сентября соответственно. После этого тренд несколько замедлился. В большей̆ степени забирали деньги с валютных счетов ($7,1 млрд, или 427 млрд руб.) — средства на них сократились на 10,4%. Рублевые снизились незначительно (-31 млрд руб., или −0,1%). Это уже вторая волна оттока денег из банков в этом году: первая была после начала спецоперации на Украине, с 24 февраля до 5 марта, когда граждане суммарно изъяли из финорганизаций почти 2,9 трлн руб.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

По каким причинам россияне стали массово закрывать вклады?

Выгодно ли сегодня хранить деньги в банках?

На сколько укреплен рубль?

Как сегодня выгодно инвестировать в России?

Какова сегодня ситуация на российском рынке акций?

Какова ситуация с инфляцией?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

