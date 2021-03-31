1.04.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Коррупционный бум: когда взяточничество перестанет быть нормой в России?

Генпрокуратура России сообщила о резком увеличении числа коррупционных преступлений в начале 2021 года. За январь-февраль их количество возросло с 6,3 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи в этом. При этом, почти половина этих правонарушений связана со взяточничеством, и рост этого показателя, по сравнению с прошлым годом, составил более 20%. По данным ведомства, в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей и приблизительно столько же случаев преступлений было совершено в крупном или особо крупном размере. Предварительный ущерб оценивается более чем в 65 миллиардов рублей.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о причинах роста числа коррупционных преступлений и способах борьбы со взяточничеством в России.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

