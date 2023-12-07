13.12.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная теме «Искусство в эпоху санкций. Итоги 2023 года»

Сфера искусства в 2023 году пережила трансформацию и перерождение. Известный художник Семён Мотолянец спрогнозировал: «…в 2023 году будет актуально искусство, которое выживет». Самыми «модными» предметами искусства стали картины, созданные искусственным интеллектом, абстрактная живопись и поп-арт. На состояние искусства в России не могли не повлиять введенные санкции, которые значительно усложнили транспортировку и сотрудничество с зарубежными художниками.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие события в сфере искусства можно назвать главными в 2023 году?

Как сейчас происходит сотрудничество с деятелями искусства из других стран?

Как на ваш взгляд на современное искусство в рф повлияли санкции?

Какие современные художники сейчас наиболее востребованы?

В какую сторону сейчас будет развиваться и трансформироваться искусство?

Как санкции отразились на деятельности галерей и выставок?

Участники пресс-конференции:

Полина Аскери — галерист, журналист, активный популяризатор современного искусства, владелица ASKERI GALLERY;

— галерист, журналист, активный популяризатор современного искусства, владелица ASKERI GALLERY; Марина Политова — искусствовед, преподаватель факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова;

— искусствовед, преподаватель факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова; Майкл Арутюнян — искусствовед, художник и куратор-исследователь;

— искусствовед, художник и куратор-исследователь; Полина Симакина — руководитель Академии Науки и искусства, руководитель содружества молодых искусствоведов и реставраторов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

