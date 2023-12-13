«Строят будущее!»: Молодежь приходит на замену закрытым галереям

Галерист Полина Аскери рассказала НСН, что за последние полтора года в России закрылось несколько хороший галерей.

Галерист, журналист и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери в пресс-центре НСН заявила, что молодые российские художники строят будущее своими руками и верят в лучшее.

«Хотят толкнуть в бездну»: Галерист Аскери ужаснулась мировым выставкам

«К сожалению, за последние 1,5 года, были закрыты несколько хороших, сильных галерей. И это, конечно, сильно ударило в эмоциональном плане по многим членам Ассоциации. Но появляются новые молодые галереи, движение молодежи, которое верит в светлое будущее и своими руками его выстраивает. Когда закрывается одна дверь, безусловно, открывается другая… И только от нас зависит, как мы воспользуемся новыми возможностями», - сказала собеседница НСН.

«Кругом ограничения»: Как санкции ударили по российскому искусству

Аскери указала на обязанность художника взаимодействовать со зрителем.

«Безусловно, у многих художников ограничены темы для высказываний. Эта несвобода гнетёт, но она также дает возможность посмотреть в другую сторону. Например, у нас было слишком много концептуального искусства, которое как раз и отталкивает широкую аудиторию от современного искусства. Потому что когда люди приходят в музей или на выставку в галерею и видят непонятные арт-объекты, по которым без талмуда описания не поймешь, что хотел сказать художник, возникает не чувство сопричастности, а агрессия и нежелание к этому возвращаться. Очень важно взаимодействовать с человеком, со зрителем на понятном ему языке. И все эти ограничения дают возможность художникам вернуться к осознанию, что красота меняет людей. А меняемся мы – и меняется мир вокруг нас», - отметила галерист.

Ранее Аскери рассказала о фестивале в Зарайске, который она считает самым ярким событием в мире современного искусства 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ИскусствоМузейВыставкиХудожники

Горячие новости

Все новости

партнеры