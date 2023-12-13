«Строят будущее!»: Молодежь приходит на замену закрытым галереям

Аскери указала на обязанность художника взаимодействовать со зрителем.



«Безусловно, у многих художников ограничены темы для высказываний. Эта несвобода гнетёт, но она также дает возможность посмотреть в другую сторону. Например, у нас было слишком много концептуального искусства, которое как раз и отталкивает широкую аудиторию от современного искусства. Потому что когда люди приходят в музей или на выставку в галерею и видят непонятные арт-объекты, по которым без талмуда описания не поймешь, что хотел сказать художник, возникает не чувство сопричастности, а агрессия и нежелание к этому возвращаться. Очень важно взаимодействовать с человеком, со зрителем на понятном ему языке. И все эти ограничения дают возможность художникам вернуться к осознанию, что красота меняет людей. А меняемся мы – и меняется мир вокруг нас», - отметила галерист.

Ранее Аскери рассказала о фестивале в Зарайске, который она считает самым ярким событием в мире современного искусства 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

