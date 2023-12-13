«Узнали 20 миллионов россиян!»: Галерист Аскери о фестивале в Зарайске

Аскери также рассказала о фестивале в Зарайске, который она считает самым ярким событием в мире современного искусства 2023 года.

«Мы организовали грандиозный фестиваль современного искусства в городе Зарайск. Этот городок очень маленькие, там живет всего 20 тысяч человек, но он очень красивый. В городском музее представлены очень интересные работы, например, есть картина Льва Бакста. Когда я увидела ее первый раз, я не поверила своим глазам. В рамках фестиваля один из художников нашей галереи сделал граффити на целом здании, мы также сделали большой музейный проект в историческом здании города, привезли более 130 работ из Москвы. В рамках этого проекта мы показали работы более 13 лучших художников России. Про проект узнали более 20 миллионов россиян! Это был один из самых ярких проектов года. Местные жители очень радовались тому, что у них появилось современное искусство, что им не нужно ехать в Москву, чтобы посетить выставку, потому что не у всех есть такая возможность. Внедрение современного искусства в жизнь людей очень важно, особенно сейчас», - отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны, передает «Радиоточка НСН».

