«Узнали 20 миллионов россиян!»: Галерист Аскери о фестивале в Зарайске
Галерист Полина Аскери рассказала НСН, что считает фестиваль современного искусства в Зарайске одним из самых ярких событий 2023 года.
Галерист, журналист и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери в пресс-центре НСН рассказала о том, что ей хотели выдать премию за организацию выставки работ всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана.
«За последние полтора года многие зарубежные художники ушли из России, забрав со скандалом свои работы из музеев и галерей. Мы – одна из немногих галерей, которые продолжают работать с зарубежными авторами. Весной прошлого года в Москве проходило всего две выставки зарубежных проектов, одна из которых состоялась в ASKERI GALLERY. Это была выставка всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана. Мне даже коллеги говорили, что в этом году мне хотели выдать премию за эту выставку. Это был очень мощный проект. Также мы делали выставку «Между прошлым и будущим», - рассказала собеседница НСН.
Аскери также рассказала о фестивале в Зарайске, который она считает самым ярким событием в мире современного искусства 2023 года.
«Мы организовали грандиозный фестиваль современного искусства в городе Зарайск. Этот городок очень маленькие, там живет всего 20 тысяч человек, но он очень красивый. В городском музее представлены очень интересные работы, например, есть картина Льва Бакста. Когда я увидела ее первый раз, я не поверила своим глазам. В рамках фестиваля один из художников нашей галереи сделал граффити на целом здании, мы также сделали большой музейный проект в историческом здании города, привезли более 130 работ из Москвы. В рамках этого проекта мы показали работы более 13 лучших художников России. Про проект узнали более 20 миллионов россиян! Это был один из самых ярких проектов года. Местные жители очень радовались тому, что у них появилось современное искусство, что им не нужно ехать в Москву, чтобы посетить выставку, потому что не у всех есть такая возможность. Внедрение современного искусства в жизнь людей очень важно, особенно сейчас», - отметила эксперт.
Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны, передает «Радиоточка НСН».
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