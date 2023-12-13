«Хотят толкнуть в бездну»: Галерист Аскери ужаснулась мировым выставкам

Галерист Полина Аскери заявила НСН, что сейчас в мире выставки современного искусства вызывают страх.

Галерист, журналист и владелица ASKERI GALLERY Полина Аскери в пресс-центре НСН заявила, что современное искусство в мире «хочет толкнуть человека в бездну».

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«Все говорят о том, что сейчас время другое… Да, нет возможности высказываться так активно и открыто. Но есть возможность заглянуть внутрь себя и найти там просвет. Потому что тьмы в нашей жизни у всех хватает. Я в прошлом году была на открытии Венецианской биеннале, куда я уже 15 лет езжу на архитектурные и арт-события. Там в прошлом году практически не было русских, хотя обычно каждый пять минут останавливаешься с кем-то поболтать… Но при этом я испытала очень странное, смешанное чувство. Потому что все главные выставки в рамках биеннале были настроены на то, чтобы толкнуть человека в бездну. Основное движение всего современного мира искусства подводит нас тому, что мы находимся на краю этой бездны. Даже на выставке Аниша Капура были огромные белые стены, забрызганные красными пятнами будто бы крови, и пушки, заряженные живым мясом. И у тебя ужас внутри», - сказала собеседница НСН.

Ранее Аскери рассказала о фестивале в Зарайске, который она считает самым ярким событием в мире современного искусства 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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