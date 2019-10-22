22.10.2019 состоится пресс-конференция, посвященная законодательной инициативе о недопуске пропаганды празднования Хеллоуина в России
22.10.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хэллоуин под запретом»
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить государственные предприятия, школы и вузы в России на предмет недопуска в них пропаганды и празднования Хеллоуина. Депутат обеспокоен тем, что Хэллоуин несет особую опасность для детей, которые не могут оценить его нравственное наполнение.
В ходе пресс-конференции, участники расскажут, как в России отмечается празднования Хэллоуина? Какой вред для детей несет данный праздник, и как законодатели планируют бороться с «идеей поклонения темным силам, духам и восхвалению различного сатанизма»?
Участники пресс-конференции:
- Автор инициативы, Депутат ГД РФ Виталий Милонов;
- Протоирей Всеволод Чаплин;
- Экстрасенс, ясновидящая, общественный деятель, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева;
- Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец .
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».