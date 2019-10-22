22.10.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Хэллоуин под запретом»

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить государственные предприятия, школы и вузы в России на предмет недопуска в них пропаганды и празднования Хеллоуина. Депутат обеспокоен тем, что Хэллоуин несет особую опасность для детей, которые не могут оценить его нравственное наполнение.

В ходе пресс-конференции, участники расскажут, как в России отмечается празднования Хэллоуина? Какой вред для детей несет данный праздник, и как законодатели планируют бороться с «идеей поклонения темным силам, духам и восхвалению различного сатанизма»?

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, Депутат ГД РФ Виталий Милонов;

Протоирей Всеволод Чаплин;

Экстрасенс, ясновидящая, общественный деятель, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева;

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец .

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49



Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

