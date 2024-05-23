24.05.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Горячее блюдо вместо попкорна: Как изменится индустрия кино в России?»

Российские кинотеатры претерпевают изменения и трансформируются. Например, после призыва Ассоциации владельцев кинотеатров поддержать российские фильмы и ультиматума прокатчиков кинотеатры в порядке эксперимента полностью отказались от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая. Эксперимент провалился: уже в мае киносетям пришлось вернуть практику показа новинок ушедших голливудских киностудий в паре с российскими короткометражками из-за того, что месячный отказ киносетей от показа пиратских фильмов не принес ожидаемых сборов от отечественного кино. Подобные сеансы сейчас доступны как минимум в семи кинотеатрах Москвы, а также в Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах России.

Сегодня московские кинотеатры превращаются в современные пространства для досуга и отдыха, а крупнейшая российская киносеть «Синема парк» (и «Формула кино») готовится расширить свой бизнес и войти в ресторанный сегмент.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему российским фильмам не удалось собрать кассу?

Какие особенности восприятия есть у отечественного зрителя?

Что не так с маркетингом российского кино?

Как смотрят российское кино за рубежом?

Какова посещаемость кинотеатров сегодня?

Смотрят ли российское кино на онлайн-платформах?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин;

Кинокритик Давид Шнейдеров

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер Денис Кирис.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

