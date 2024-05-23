24.05.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Горячее блюдо вместо попкорна: Как изменится индустрия кино в России?»
Российские кинотеатры претерпевают изменения и трансформируются. Например, после призыва Ассоциации владельцев кинотеатров поддержать российские фильмы и ультиматума прокатчиков кинотеатры в порядке эксперимента полностью отказались от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая. Эксперимент провалился: уже в мае киносетям пришлось вернуть практику показа новинок ушедших голливудских киностудий в паре с российскими короткометражками из-за того, что месячный отказ киносетей от показа пиратских фильмов не принес ожидаемых сборов от отечественного кино. Подобные сеансы сейчас доступны как минимум в семи кинотеатрах Москвы, а также в Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах России.
Сегодня московские кинотеатры превращаются в современные пространства для досуга и отдыха, а крупнейшая российская киносеть «Синема парк» (и «Формула кино») готовится расширить свой бизнес и войти в ресторанный сегмент.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Почему российским фильмам не удалось собрать кассу?
- Какие особенности восприятия есть у отечественного зрителя?
- Что не так с маркетингом российского кино?
- Как смотрят российское кино за рубежом?
- Какова посещаемость кинотеатров сегодня?
- Смотрят ли российское кино на онлайн-платформах?
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин;
- Кинокритик Давид Шнейдеров
- Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер Денис Кирис.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: