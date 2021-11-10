12.11.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Голубой экран под запретом. Где грань между искусством и девиацией»

На заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсудили возможный запрет на демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Внесение изменений может коснуться сразу нескольких законов, например, таких как: закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и закон о СМИ. Напомним, в России информация, касающаяся однополых отношений, может распространяться в телеэфире только с маркировкой «18+» и в ночное время. Недавно этим требованием пренебрёг телеканал ТНТ, где в эфире программы показали поцелуй двух мужчин, после чего на ТНТ возбудили административное дело. Ранее Роскомнадзор сообщил, что проанализирует записи эфира телеканала «Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие именно изменения в законодательстве планируются относительно данной инициативы?

Где грань между искусством и сексуальными девиациями?

Как будет регулироваться доступность данного контента детям?

Кто и какую ответственность будет нести за распространение данного контента?

Будет ли данная законодательная инициатива касаться социальных сетей и интернета?

Участники пресс-конференции:

Екатерина Мизулина , член комиссии ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета;

, член комиссии ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета; Алексей Бырдин , генеральный директор ассоциации «Интернет-видео»;

, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео»; Давид Шнейдеров, кинокритик, режиссер.

К участию приглашены:

Онлайн-кинотеатр Megogo Россия

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8















