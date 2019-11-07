7.11.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?»

С лета 2019 года в России начала набирать обороты пугающая тенденция оставления детей своими родителями с целью избавиться от них. Так, совсем недавно в Москве неизвестный мужчина оставил свою шестимесячную дочку прямо на улице, ранее в Якутске мать бросила полуторагодовалого ребёнка в подъезде жилого дома, а до этого стало известно о случаях оставления двойняшек в подмосковном хостеле их матерью, двухлетней девочки в московской поликлинике и даже шестилетнего мальчика, которого мама оставила в игровой комнате столичного ТЦ. Большая часть этих случаев не подпадает ни под одну из статей уголовного кодекса, потому как родители стараются оставить детей в безопасности и в таких местах, где их смогут найти и оказать помощь. Помимо таких примеров, не стоит забывать и о случаях инфантицида – убийства новорожденных своими матерями. Ещё в 2015 году было зарегистрировано около сотни таких трагедий. Для решения этих проблем и спасения детских жизней в России с конца 2011 года начали устанавливать бэби-боксы, а в настоящее время и вовсе рассматривается законопроект, который узаконит и распространит их по всей стране.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, почему женщины всё чаще стали избавляться от своих детей, где грань между оставлением в безопасности и преступлением, а также что изменит закон о бэби-боксах.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Оксана Пушкина;

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов;

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко;

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

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