1.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Доплата врачам и присутствие священников. Как борются с абортами в России»

В конце 2023 года в нескольких регионах России начали ограничивать проведение абортов в частных клиниках. По информации СМИ, сейчас аборты не делают коммерческие учреждения в Крыму, Курской и Липецкой областях, Мордовии, Татарстане. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не планируют вводить полный запрет искусственного прерывания беременности. При этом, по ее словам, страна постепенно движется к тому, что аборты будут проводиться только по медицинским показаниям или в случае сексуализированного насилия. В свою очередь Патриарх Кирилл заявил, что на консультациях женщин перед абортами должны присутствовать священники. Священнослужитель считает, что главная причина абортов - не нехватка денег, а «отсутствие духовной опоры». Детский омбудсмен Татарстана и вовсе предложила доплачивать врачам, отговорившим от аборта. Ирина Волынец предложила выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.

Какова на сегодняшний день статистика абортов в России?

Почему коммерческие учреждения ряда регионов отказываются от проведения абортов?

Какие риски влечет за собой запрет проведения абортов в частных клиниках?

Что такое «склонение и принуждение к аборту»?

Должны ли священнослужители присутствовать на женских консультациях?

Участники пресс-конференции:



Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;

Заслуженный адвокат России, лидер движения «За права женщин России», Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар;



Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;

Приглашены депутаты ГД РФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

