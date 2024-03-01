Волынец: Регионы поддержали премию врачам за убеждение беременных сохранить ребенка
Порядка пяти миллиардов рублей в год выделяется на статью абортов в России, заявила НСН Ирина Волынец.
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что ее инициатива по доплате врачам в качестве премии за женщину, которая хотела сделать аборт, но выбрала рождение ребенка, нашла отголоски у региональных губернаторов.
«Татарстан был первым регионом, в котором владельцы частных клиник добровольно отказались делать аборты, и с соответствующей инициативой я обратилась в Госдуму, потому что если мы говорим о запрете, то это федеральный закон, и в июне 2023 года было направлено обращение в профильные комитеты. Причем всем членам комитетов по женщинам и детям, и в профильный комитет Госдумы по здравоохранению. Уже разработан законопроект, мы рассчитываем, что в скором времени он будет принят», - сказала Волынец.
В частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что в регионе будут осуществлять подобную доплату.
«Что касается доплат врачам, то я обратилась в Госдуму с предложением утвердить Вифлеемовский сертификат примерно в размере пяти тысяч рублей врачу в качестве премии за каждую женщину, которая изменила свой репродуктивный выбор в в пользу рождения ребенка. Порядка пяти миллиардов рублей в год выделяется на статью абортов – как раз из этих средств, которые возвращаются в бюджет за те аборты, которые были запланированы, но не были произведены, можно и нужно доплачивать. Инициативу поддержали в Псковской области – через неделю губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что в регионе будут осуществлять эту доплату», - добавила она.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с НСН выразил мнение, что что священники точно смогут отговорить женщину от аборта. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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