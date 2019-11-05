5.11.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долги перед родиной: Что происходит за кордонами воинских частей?»

25 октября в войсковой части в Забайкалье произошла трагедия, в ходе которой солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия, Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтверждает также и отец солдата. Однако, комиссия Минобороны, проводившая проверку по этому делу, пришла к выводу, что физического насилия к Шамсутдинову не применялось. Таким образом, ведомство опровергло информацию о том, что Рамиль Шамсутдинов взялся за оружие из-за царившей в части дедовщины и неуставных отношений.

Это не единственный случай, когда после трагических происшествий на военной службе мнение близких пострадавших или обвиняемых солдат расходится с официальной версией Минобороны.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что на самом деле становится причиной происшествий и жалоб в воинских частях, где проходят срочную службу солдаты-призывники.

Участники пресс-конференции:

Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой;

Председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская;

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Приглашены:

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

